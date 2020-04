Honor 10X: ecco tutte le specifiche rivelate dal TENAA

Da quello che abbiamo potuto intuire in queste settimane, Honor sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone della serie X. Dopo aver lanciato, quindi, Honor 9X Pro, il brand si prepara ad un nuovo annuncio, probabilmente previsto per maggio. Tra le varie voci che si susseguono, il protagonista dovrebbe essere Honor 10X, un device dotato di un SoC Kirin 820 e tante altre caratteristiche interessanti, rivelate anche dal TENAA in queste ore.

Honor 10X potrebbe avere un costo inferiore a 300 euro

Questo nuovo dispositivo è stato appena certificato dal TENAA, rivelando alcune sue specifiche tecniche. Dando uno sguardo ai documenti trapelati in rete, infatti, vediamo come tale prodotto sia dotato di dimensioni pari a 163,7 x 76,5 x 8,8 mm. A bordo troverebbe spazio, poi, un display LCD IPS da 6,63″, senza alcun notch. Anche in questo caso, infatti, l'azienda avrebbe optato per una selfie camera a scomparsa.

Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio una batteria da 4.200 mAh, dotata anche del supporto alla ricarica rapida da 22,5W, che andrebbe ad alimentare un SoC Kirin 820 5G. Dando un'occhiata al retro, poi, troviamo un modulo fotografico rettangolare che ospita ben 4 diversi obiettivi, di cui al momento non conosciamo alcuna caratteristica. Tutto ciò, però, potrebbe venire alla luce molto presto, magari già nel mese di maggio. Questo dispositivo, infatti, potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo pari a quasi 2.000 yuan, dunque circa 260 euro al cambio attuale.

