Honor 10X Pro potrebbe essere il telefono 5G più economico

È innegabile che la serie Honor 9X abbia riscosso un forte successo in tutto il mondo. Tanto da far vedere al produttore qualcosa come oltre 10 milioni di unità in qualche mese e lanciare un ulteriore modello oltre i due principali. Dovrebbe mancare ancora qualche mese alla presentazione dei nuovi capitoli, ma in rete è comparso un render proprio di Honor 10X Pro.

Aggiornamento 22/04: si torna a parlare di 10X e lo si fa a tema 5G. Trovate tutto a fine articolo.

Questo potrebbe essere Honor 10X Pro: primi render in rete

Se si analizza il davanti, sembrerebbe che Honor potrebbe ricalcare quanto fatto da OnePlus con la nuova serie 8 Pro. Niente più selfie camera a scomparsa, per la gioia dei più paranoici sulle parti in movimento. Al suo posto l'ormai onnipresente display forato, includente la selfie camera nell'angolo in alto a sinistra. È proprio vero che ormai i modi per distinguersi esteticamente sono rimasti pochissimi.

Se si guardano i frame laterali, non si nota alcuna rientranza, necessaria per l'inserimento di un sensore ID laterale. Questo potrebbe significare l'utilizzo di un pannello OLED per ospitare così un sensore ID nello schermo.

Un altro dettaglio meno evidente riguarda l'incisione del logo sulla back cover, spostato un po' più in alto rispetto a prima. A proposito di originalità, inutile dire che Honor 10X Pro adotterebbe anch'esso una tripla fotocamera disposta nel riquadro. La scritta al suo fianco indica la presenza di un sensore primario da 64 MP, introdotto nella fascia mid-range per primo da Redmi Note 8 Pro. Ma in un mondo dove si preparano i prossimi sensori da 150 MP e 192 MP, siamo certi che 48 e 64 MP diverranno la norma anche per i medio di gamma.

Aggiornamento 22/04

Ad oggi lo smartphone 5G più economico per il produttore è Honor 30S, lanciato in Cina al costo di 2399 yuan, circa 311€. Ma il vero traguardo per il settore sarà proporre un dispositivo 5G ancor meno costoso. Questo potrebbe essere proprio Honor 10X 5G, il cui costo si dice dovrebbe aggirarsi attorno ai 1000 yuan. Ipotesi molto ardua, dato che Honor 9X costa 1399 yuan e non è nemmeno 5G.

Sarà già difficile mantenere questo costo, visto che il 5G porterà ad un innalzamento fisiologico dei costi. Più probabile che il prezzo di listino si attesti attorno ai 1500/2000 yuan, attorno ai 200/250€. Ad introdurre il modem ad hoc sarebbe il Kirin 820 5G, lo stesso adoperato a bordo del succitato Honor 30S e, a breve, Huawei Nova 7 SE.

