Con l'arrivo e la diffusione di Honor nel mercato occidentale, il punto di riferimento del brand cinese è sempre stato l'e-commerce ufficiale HiHonor, un portale che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso del tempo anche grazie ai vari sconti e promozioni. Ma ora lo store si prepara ad una vera rivoluzione ed annuncia un cambio di look che stravolgerà le cose a partire dal 16 Aprile.

Honor annuncia novità per lo store ufficiale HiHonor, con tante sorprese a partire dal 16 Aprile

E non pensate che il cambiamento sarà solo sul piano estetico: Honor ha annunciato anche un bel po' di novità che investiranno gli appassionati del marchio a partire proprio dal 16 Aprile. Ma procediamo con ordine: dalla fatidica data partirà il cambio di look di HiHonor, con un'interfaccia rinnovata e semplificata. Fin dalla homepage, infatti, sarà possibile acquistare in maniera facile e veloce il device che si desidera, grazie a una visione completa delle sue diverse sezioni e accedere alle promozioni e alle iniziative del momento.

Inoltre, a partire dal 15 Aprile (fino al 22 del mese) sarà possibile effettuare la registrazione per diventare un membro VIP, con offerte esclusive. Secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia, oltre al cambio di design arriveranno anche nuovi prodotti dell'ecosistema Honor, in vendita in esclusiva e anteprima solo su HiHonor. Inoltre ci saranno offerte, coupon ed iniziative dedicate agli appassionati; tra le novità menzionate abbiamo anche l'assistenza per tutti gli utenti.

“In linea con la nostra strategia 1+8+N, che è incentrata sull'avere 1 smartphone HONOR, 8 categorie di dispositivi e una vasta gamma di prodotti dai nostri partner, HONOR si sforza ancora una volta di creare un mondo più connesso e intelligente per i giovani di tutto il mondo” afferma George Zhao, Presidente di HONOR Global. “Attraverso il restyling del nuovo e-commerce, ci auguriamo che più persone possano godere dei benefici che uno stile di vita sempre più smart può offrire, grazie alla vasta gamma di prodotti HONOR in tutte le categorie”.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu