Geekbuying lancia le offerte di Pasqua con sconti e coupon dedicati all’evento

Tra pochi giorni sarà Pasqua e Geekbuying intende festeggiarla alla grande lanciando un'intera pagina dedicata all'evento. All'interno della stessa, infatti, troverete prodotti in offerta, ma non solo. La vera sorpresa è nascosta proprio nei coupon dedicati in grado di far risparmiare fino a 15 dollari sul totale della spesa. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Festeggia Pasqua con Geekbuying tra offerte lampo e coupon generici

Partono oggi gli Happy Easter Sale di Geekbuying che, come anticipato, permetteranno a tutti gli utenti di risparmiare fino al 60% su una vastissima selezione di prodotti dei brand a noi più cari, tra cui Xiaomi (e non solo).

Aderire alla miriade di offerte sarà semplicissimo, basterà infatti accedere alla landing page dedicata all'evento e scegliere cosa acquistare tra i tantissimi best buy messi a disposizione per le festività pasquali. Gli sconti però non si limiteranno ai flash sale, ma potranno essere incrementati ulteriormente grazie all'applicazione di diversi coupon dedicati, fruibili in base alla cifra spesa. Più precisamente:

Sconto di 5 dollari su una spesa di 60; GKB20EA3: Sconto di 15 dollari su una spesa di 200.

Grazie a questi codici sconto generici, ogni acquisto potrà essere soggetto ad un ulteriore taglio di prezzo. Ricordiamo che l'offerta potrà essere sfruttata soltanto durante il periodo di Pasqua, quindi fino a lunedì prossimo.

Articolo Sponsorizzato.