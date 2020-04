Trasforma il tuo smartphone in una Nintendo Switch con questo gamepad Type-C per Android | Offerta Lampo

La nostra settimana di offerte di Banggood si avvia verso la conclusione e mentre ci facciamo strada nel weekend vi segnaliamo una chicca che potrebbe essere parecchio gradita dai mobile gamer. Si tratta infatti di un gamepad Type-C per dispositivi Android, che darà al dispositivo un look funzionale, mutuato dalla Nintendo Switch.

La smartphone Android diventa una Nintendo Switch con questo pratico gamepad Type-C

Pratico, leggero e compatto, il gamepad Type-C per smartphone Android si presenta come una soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un controller privo del Bluetooth e quindi della necessità di ricaricare la batteria. Infatti, il prodotto si aggancia allo smartphone direttamente tramite USB Type-C, adattandosi a dispositivi con display fino a 7 pollici di diagonale. Da chiuso il gamepad misura 155 mm, che salgono a 170 mm una volta “esteso” per accogliere il telefono. Grazie alla porta di ricarica e l'ingresso per le cuffie (entrambe poste lungo il bordo inferiore) sarà possibile giocare in tutta tranquillità.

Ovviamente si tratta di una soluzione non adatta ai modelli Apple e ai dispositivi dotati di microUSB. Presenti all'appello due stick analogici, quattro pulsanti X A B Y, una pulsantiera direzionale e 4 tasti dorsali (e ovviamente la possibilità di settare Macro). Non si tratta di una soluzione propriamente economica né per tutti: infatti il gamepad Type-C Android dedicato agli appassionati di mobile gaming che amano passare un bel po' di tempo libero a giocare sul proprio smartphone e sono in cerca di qualcosa di pratico ed utile per determinati titoli.

