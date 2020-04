EZVIZ anticipa la Festa della Mamma con tante IP Camera in sconto su Amazon

Si avvicina la Festa della Mamma, un'occasione ancora più importante del solito visto l'attuale situazione del nostro paese. Al di la di questa piccola considerazione, vi segnaliamo una serie di nuove offerte targate EZVIZ, con IP Camera ed Action Camera disponibili in sconto su Amazon. In fondo ogni occasione è buona per andar giù di offerte e la prossima festa in arrivo non fa eccezione!

IP Camera EZVIZ in offerta su Amazon: ecco le nuove promozioni dedicate alla Festa della Mamma

Tutte le promo che vi riportiamo partono da oggi, 30 Aprile, ma hanno scadenza differente (comunque ampiamente illustrata man mano). Cominciamo con l'IP Camera da esterno EZVIZ C3WN con risoluzione Full HD (1080p), insieme al kit di videosorveglianza C3A composto da tre camere. In entrambi i casi il prezzo scontato su Amazon sarà disponibile fino alle 23:59 dell'8 Maggio.

Per quanto riguarda le prossime tre soluzioni, la telecamera da interno C1 Mini e quella PTZ da interno (1080p) C6NC saranno disponibili fino alle ore 23:59 del 9 Maggio. Per l'IP Camera da esterno (720p) CTQ3W la promozione terminerà alle ore 23:59 del 10 Maggio.

Abbiamo anche alcune offerte disponibili con Coupon, in tutti i casi disponibili fino alle 23:59 del 4 Maggio. Per quanto riguarda la videocamera di sorveglianza da interno EZVIZ C6N, il codice da utilizzare è EZVIZC6NCAM per beneficiare di uno sconto del 28%.

Non potevano mancare anche le Action Camera del brand asiatico. Nel primo caso è disponibile il modello S3 con LCD Touch da 2″, con custodia impermeabile inclusa. Utilizzate il codice EZVIZS3CAM ed il prezzo scenderà a 49.99€.

La nostra carrellata di offerte EZVIZ su Amazon si conclude con l'Action Camera S6, che scende al prezzo di 59.99€ grazie al Coupon EZVIZS6CAM.

Articolo sponsorizzato.

