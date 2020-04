EMUI 10.1/Magic UI 3.1: roadmap ufficiale per Huawei e Honor

Con l'annuncio della serie P40, Huawei ha svelato ufficialmente la EMUI 10.1 e, parallelamente, la Magic UI 3.1. La nuova edizione dell'interfaccia proprietaria porta con sé diverse novità, non soltanto grafiche ma anche e soprattutto dal punto di vista funzionale. Per il momento la nuova UI sarà installata di default soltanto su P40, P40 Pro e P40 Pro+, oltre ai futuri dispositivi Huawei e Honor. Ma se foste fra i possessori di uno dei modelli precedenti dei due brand, qua di seguito trovate la roadmap ufficiale per il rilascio dell'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: aprile 2020

Aggiornamento 02/04: l'azienda ha annunciati i periodo di beta testing per alcuni modelli che avranno la EMUI 10.1. Li trovate a fine articolo.

Ecco quali modelli Huawei ed Honor riceveranno la EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1

Per il momento è una roadmap provvisoria, in quanto si tratta della lista contenente i modelli che inizialmente avranno la EMUI 10.1 Beta. O la Magic UI 3.1 Beta, nel caso dei dispositivi di casa Honor. Nel momento in cui avremo date e/o tempistiche per gli aggiornamenti stabili provvederemo ad aggiornare questa pagina. Lo stesso faremo quando verranno aggiunti altri modelli a quelli finora annunciati all'interno della roadmap. Se voleste sapere quali sono le novità dell'aggiornamento, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

Huawei

P30 / P30 Pro

Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate 30 RS / Mate 30 5G / Mate 30 Pro 5G

Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 RS Porsche Design / Mate 20 X 4G / Mate 20 X 5G

Nova 6 / Nova 6 5G / Nova 6 SE

MatePad Pro

MediaPad M6 8.4″ / M6 Turbo Edition / M6 10.8″

Mate X 5G / Mate XS 5G

Honor

20 / 20 Pro

V30 / V30 Pro

V20

Magic 2

9X / 9X Pro

Aggiornamento 02/04

Ecco per quali modello sappiamo quando inizierà il periodo di arruolamento per i beta tester:

P30 Series: da metà aprile

Mate 30 Series: da metà aprile

Mate X / Mate XS: da fine aprile

Mate 20 X 5G: da fine aprile

Ciò significa che la EMUI 10.1 in veste pubblica arriverà soltanto nelle settimane, se non nei mesi successivi.

