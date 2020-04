EMUI 10.1 Global Beta in arrivo su Huawei P30 e Mate 30

Con il rilascio prima di Huawei P40 e ora di Honor 30, la nuova iterazione della EMUI 10.1 continua a farsi strada. Tolti questi nuovi modelli, tutti i precedenti dovranno prima passare dalla fase di beta testing. Soltanto quando questa sarà conclusa si potrà pensare ad un rilascio stabile per tutti, in modo che la release sia priva di bug più o meno rilevanti. Per il momento diversi terminali Huawei ed Honor sono già in fase di test chiuso in Cina, fra cui quelli della serie Huawei P30 e Mate 30. Saranno proprio questi i primi a dare il via al programma di Global Beta, come svela la stessa app Huawei Beta.

La beta Global della EMUI 10.1 sta per essere rilasciata su Huawei P30 e Mate 30

È proprio all'interno dell'app dedicata che sono comparsi gli indizi che danno per prossimi i modelli appartenenti alle famiglie Huawei P30 e Mate 30. Non solo: sempre di Huawei Beta sono state rilasciate due differenti versioni, una per EMUI 10.0 ed una per EMUI 9.1. Questo significa che gli smartphone con EMUI 9.1 che saranno aggiornati alla EMUI 10.1 non passeranno per la 10.0, in modo da semplificare i lavori.

Vi ricordiamo di consultare l'articolo dedicato con tutte le novità della EMUI 10.1. Al suo interno c'è anche la roadmap ufficiale, con i modelli che saranno aggiornati e quando lo saranno.

