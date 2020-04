In ambito tech, in questi anni, si sono consolidate le posizioni di alcuni e-commerce come Banggood, GearBest e Geekbuying; store online che sono in grado di fornire prezzi bassi e garanzie impeccabili sull'acquisto. Proprio per questo, ogni qualvolta ci si ritrova ad approcciarsi ad un nuovo negozio online sorgono dubbi ed incertezze legittimi. Oggi facciamo chiarezza su una nostra nuova conoscenza, EdWayBuy, ed approfondiamo tematiche relative a garanzia, spedizioni, località dei magazzini ed assistenza circa lo store che punta tutto su smartphone e device tech di ultima generazione, proprio come si evince dalla pagina principale.

Cosa offre EdWayBuy? Quali sono punti di forza e vantaggi rispetto ad altri store? In questa breve guida all'acquisto tenteremo di rispondere esaustivamente alle domande relative ad uno store del quale nelle ultime settimane ci occupiamo sul nostro canale Telegram dedicato alle offerte @GizDeals e che tratta prevalentemente di prodotti Xiaomi e Realme. Proprio in relazione alle offerte in tempo reale, per ogni dubbio o chiarimento potrete entrare a far parte della nostra community dedicata GizDeals Group.

EdWayBuy: guida all'acquisto, spedizione e garanzia

Magazzini e spedizioni disponibili

Come gran parte degli store, anche EdWayBuy presenta warehouse in diversi paesi europei. Ciò significa che il prodotto acquistato impiegherà più o meno tempo a seconda del magazzino di provenienza (ed il luogo di destinazione, che immaginiamo essere l'Italia).

Proprio per questo lo store offre ben 4 differenti tipologie di spedizione a seconda del magazzino di provenienza. A differenza di altri e-commerce, infatti, EdWayBuy non offre una scelta all'utente ma utilizzerà spedizioni predefinite a seconda della località in cui si trova il prodotto, più precisamente:

I tempi di consegna espressi in giorni lavorativi sono da intendersi verso l'Italia.

Spedizione 2-3 giorni lavorativi con BRT da magazzino IT;

lavorativi con BRT da magazzino Spedizione 7 giorni lavorativi con DHL da magazzino PL ;

lavorativi con DHL da magazzino ; Spedizione 7 giorni lavorativi con Express da magazzino FR ;

lavorativi con Express da magazzino ; Spedizione 7 giorni lavorativi con Correos Express da magazzino ES;

Tutte le spedizioni indicate sono fornite gratis dallo store e, provenendo da magazzini europei, non avrete alcun rischio di incorrere in dazi doganali, qualsiasi sia il costo dell'acquisto. Inoltre lo store precisa che ogni ordine sarà elaborato ed evaso entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

N.B. Il tempo di consegna totale, sarà quindi una somma tra i giorni lavorativi necessari per l'elaborazione e per la spedizione. A titolo d'esempio, effettuando un ordine con spedizione BRT dal magazzino IT, questo potrebbe impiegare circa 6 giorni per la ricezione dal momento dell'avvenuto pagamento (3 giorni di elaborazione + 3 giorni di spedizione).

EdWayBuy: come seguire il tracking

Dopo aver acquistato il prodotto lo store vi fornirà il relativo tracking che varierà a seconda del vettore scelto per la consegna. Per controllare lo stato d'avanzamento del collo potrete collegarvi direttamente sul portale del vettore: nel caso in cui si tratti di BRT, ad esempio, potrete seguire il pacco sul portale di BRT.

Ad oggi, però, sono presenti diversi modi alternativi e più smart per seguire il tracking, come il sempre più utilizzato TrackBot di Telegram che vi riporterà a mo' di notifiche gli spostamenti del collo, oppure l'app 17track, disponibile per iOS ed Android ed in grado di leggere ogni tipo di tracking.

Metodi di pagamento consigliati

Avrete la possibilità di pagare tramite diversi circuiti, potrete infatti perfezionare l'acquisto tramite Visa, MasterCard, Discover, American Express e PayPal. Nonostante l'ampia scelta il nostro consiglio è quello di far ricadere la vostra scelta su PayPal, la modalità di pagamento senz'altro più sicura.

EdWayBuy: come funziona la garanzia e tempi di reso

Vi saranno concessi 12 mesi di garanzia con riparazione gratuita sui prodotti acquistati. Le spese di ritorno del prodotto danneggiato saranno però a carico dell'acquirente, mentre lo store si farà carico delle spese per restituire il prodotto aggiustato. La garanzia per la riparazione gratuita sarà invalidata qualora l'acquirente danneggi (più o meno volutamente) gli articoli in questione. Prima di procedere alla fruizione della garanzia si consiglia però di instaurare un contatto via mail (sales@edwaybuy.com), inviando numero dell'ordine e codice del prodotto segnalando le problematiche dell'articolo in questione, con allegate immagini chiare dei difetti.

Per gli acquisti indesiderati, gli utenti avranno fino a 30 giorni dalla ricezione del prodotto per chiedere un reso, anche in questo caso servendosi dell'indirizzo sales@edwaybuy.com.

In tal senso gli utenti che intenderanno avvalersi delle politiche di reso dovranno farsi carico dei costi di spedizione, non rimborsabili. Allo stesso tempo, per far sì che il reso vada a buon fine è richiesto che il prodotto sia spedito nella sua confezione, integra ed in condizione che possa essere rivendibile. Il rimborso totale avverrà dopo la ricezione del prodotto.

EdWayBuy prevede anche una politica di annullamento dell'ordine. Infatti è possibile annullare un ordine gratuitamente se questo non è ancora stato spedito, al contrario se il pacco è già in viaggio non sarà possibile annullare l'ordine, ma si dovrà procedere con la restituzione dello stesso entro 30 giorni dalla ricezione.

