Stanchi e annoiati ma sempre pronti a provare novità? Allora date una possibilità al drone terrestre DJI RoboMaster S1 (in offerta lampo su Banggood), una bestia di potenza in grado di offrire ore ed ore di divertimento (sia per gli esperti che per i neofiti) ma che è in grado anche di stimolare creatività ed ingegno.

DJI RoboMaster S1 scende di prezzo su Banggood: non fatevelo scappare!

Il drone terrestre DJI RoboMaster S1 – dal design ispirato ad un rover lunare – presenta fino a 46 componenti personalizzabili, per offrire infinite possibilità. Il robot educativo – dotato di computer vision ed AI – integra un motore brushless M3508I ad alte prestazioni, ruote omnidirezionali, stabilizzazione meccanica a due assi ed un lanciatore che sfrutta un sistema di luci LED per evidenziare la traiettoria dei pallini gel e della luce a infrarossi.

Dotato di un design modulare, il drone RoboMaster S1 andrà costruito da zero in base ai propri gusti. Inoltre, grazie all'uso dei linguaggi Scratch e Phyton svolge anche una funzione educativa da non sottovalutare, permettendo di giocare con la matematica, la fisica e la tecnologia AI.

In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood: il prodotto è disponibile in offerta lampo ad un prezzo davvero appetibile.

