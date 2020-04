DJI Mavic Air 2 ufficiale: ancora più autonomia e video in 4k a 60fps

Sono passati poco più di due anni dall'uscita del primo modello di questa serie. Sembra essere passata quasi un'eternità ma, in realtà, questo rimane ancora oggi uno dei droni migliori della famiglia DJI. Non poteva non esserci, però, un seguito degno di questo nome, motivo per cui arriva finalmente sul mercato il nuovo Mavic Air 2. Si tratta di un modello che, a livello estetico, mantiene le linee della passata edizione ma che, sotto la scocca, propone tante diverse soluzioni hardware.

Mavic Air 2 registra anche in 4k a 60fps

Sono davvero tante le caratteristiche che riguardano questo nuovo drone. Dando un'occhiata alle novità più importanti, però, notiamo come ora l'autonomia sia stata portata a 34 minuti di volo con una singola carica. Teniamo conto, però, del fatto che la batteria è un'unità da 3.500 mAh. Dando un'occhiata al design, poi, vediamo come l'azienda abbia voluto modificare leggermente il disegno di questo prodotto, rendendolo forse più aggressivo rispetto al precedente. Qui le dimensioni, da aperto, sono di 183 x 25 3x 77 mm, con un peso di ben 570 grammi.

Due delle funzioni che più interessano agli appassionati riguardano il sistema di guida e la qualità fotografica. Dando un'occhiata, dunque, a tutti i vari controlli, troviamo innanzitutto un radiocomando nuovo. Quest'anno l'azienda ha voluto badare più alla sostanza, donando a questo prodotto una maggiore ergonomia ed un'autonomia degna di nota, potendo offrire fino a 240 minuti di utilizzo con una singola carica. Grazie ad esso, dunque, potremo anche sfruttare un nuovo sistema di comunicazione, definito OcuSync 2.0, che vi permetterà di registrare video in FHD fino ad una distanza di 10 km.

Riguardo il comparto fotografico, a bordo di questo DJI Mavic Air 2 troviamo un sensore da 48MP che è in grado di registrare video in 4k a 60fps. Non dovrete preoccuparvi troppo della memoria che andrete ad occupare con questi contenuti, però, perchè grazie al codec H.265 occuperete poco spazio.

Scheda Tecnica