Il clone di Amazfit GTS misura anche la temperatura ed è in offerta a 23€

Dopo i cloni delle AirPods Pro stavolta tocca ad un altro grande nome, con un brand che appena nominato non può non far venire in mente Xiaomi. Ebbene si, il clone di Amazfit GTS è in offerta su GearBest ad una cifra irrisoria… e presenta perfino una funzionalità assente nel modello targato Huami.

TICWRIS GTS è il clone di Amazfit GTS e misura anche la temperatura

Lo smartwatch TICWRIS GTS (già il nome è un ibrido che fa accedere varie lampadine) offre la possibilità di misurare la temperatura corporea, una funzionalità di certo utile per molteplici motivi. Ovviamente non mancano le solite funzionalità di rito, che ci si aspetta giustamente da un clone di Amazfit GTS. Abbiamo in monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, il controllo delle calorie bruciate e della distanza percorsa; ovviamente non possono mancare 7 modalità sportive differenti, utili per i più attivi.

Il dispositivo presenta un pannello TFT da 1.3 pollici leggermente curvo lungo i bordi, con una batteria da 160 mAh ed un'autonomia fino a 5 giorni (secondo quanto riportato dalla stessa azienda). Inoltre, il nostro clone di Amazfit GTS è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app dedicata, in modo da accedere alle varie funzionalità e letture direttamente dal device e di ricevere notifiche sul vostro wearable.

Il prodotto è disponibile in sconto su GearBest, ma per beneficiare dello sconto dovrete seguire l'immagine in alto. Basterà cliccare sul pulsante evidenziato e poi su Acquista Ora; il dispositivo verrà aggiunto al carrello già scontato, al prezzo di 23.2€. Disponibile anche la spedizione EU Priority Line.

