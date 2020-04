CHUWI presenta LarkBox, il mini PC 4K più piccolo al mondo

Dopo il nuovo AeroBook Pro, la compagnia cinese guarda avanti e annuncia una soluzione desktop davvero niente male: CHUWI LarkBox, il mini PC da 4K più piccolo al mondo, grande quanto una mela e così piccolo da stare senza alcun problema nel palmo della mano.

CHUWI LarkBox: il mini PC dalle dimensioni di una mela

Non fatevi spaventare dalle dimensioni super contenute, perché CHUWI LarkBox è un vero e proprio PC e non si fa mancare praticamente nulla. Il terminale integra un processore Intel N4100, accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4 e storage SSD da 128 GB (espandibile tramite microSD), il tutto in un corpo da 61 x 61 x 43 mm e con un peso di appena 127 grammi. Piccolo e leggero, il nuovo dispositivo del brand cinese si apre a molteplici utilizzi e può essere utilizzato come PC da lavoro (viste le specifiche) oppure per l'intrattenimento, collegandolo ad una TV 4K.

Insomma, si tratta di una soluzione decisamente completa grazie ad una scheda tecnica affidabile, al supporto alla decodifica 4K (con grafica Intel UHD Graphics 600) e alla dissipazione attiva del calore. Inoltre la massima versatilità è assicurata dalla presenza di 2 porte USB-A, Type-C, HDMI, un ingresso mini-jack da 3.5 mm, il supporto al Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata a CHUWI LarkBox.

Articolo sponsorizzato.

