CHUWI LapBook Pro, HeroBook Pro e Hi 10X: prezzi pazzi con Coupon su AliExpress

Siete in cerca di un nuovo notebook per lavorare da casa? Magari vorreste una soluzione leggera e pratica da portare in giro? Niente paura perché le nuove offerte di AliExpress con CHUWI LapBook Pro, HeroBook Pro e Hi 10X arrivano a fagiolo!

CHUWI LapBook Pro, HeroBook Pro e Hi 10X sono in offerta su AliExpress: ecco come riscattare i Coupon

Il notebook CHUWI LapBook Pro da 8/256 GB scende di prezzo con spedizione da Europa ed è in compagnia di HeroBook Pro, in questo caso nella versione con borsa inclusa. Per finire vi segnaliamo anche il tablet Windows Hi 10X, perfetto grazie al bundle con tastiera e penna. Sotto trovate i link all'acquisto, ma continuate a leggere per la procedura da seguire per accedere ai prezzi scontati.

Per beneficiare dello sconto su tutti e tre i prodotti dovrete utilizzare i Coupon Selezione e quelli Russi: ecco come fare.

Dopo aver aggiunto al carrello il dispositivo che vi interessa recatevi a questa pagina di AliExpress e cliccate più volte sul pulsante Ottieni Adesso per ricevere vari Coupon Selezione, i quali andranno ad aggiungersi nel carrello. Dopo un po' di click, andate qui e riscattate il Coupon Russo. Per farlo sarà necessario cambiare il paese tramite l'apposita selezione in alto in Russia; una volta impostata, aspettate qualche secondo prima di confermare. Ora cliccate varie volte sul pulsante Ottieni Adesso ed il gioco è fatto.

Entrate nella sezione dedicata al carrello, reimpostate Italia come paese e selezionate il notebook scelto per visualizzare lo sconto.

