CHUWI Hi 10X sfida l’iPad: arriva la nuova versione con supporto a 4096 punti di pressione

Quando si parla di 2 in 1 attuali, specie riguardo ad una fascia di prezzo accessibile a tutti, non può non venire in mente CHUWI Hi 10X, uno degli ultimi modelli della casa cinese. Il tablet da 10.1 pollici si rinnova con una nuova versione, stavolta incentrata ancora di più sul miglioramento dell'esperienza di scrittura, che mira a rivaleggiare con il celebre iPad di Cupertino.

CHUWI Hi 10X si rinnova: la nuova versione è pronta a sfidare l'iPad

La nuova versione di CHUWI Hi 10X arriva infatti con il supporto a 4096 punti di pressione, una novità che permette di beneficare a fino regime della HiPen 6, soluzione della casa cinese avvistata qualche tempo fa. Per tantissimi professionisti e non il top quando si parla di scrittura su tablet è ovviamente l'iPad e con questo upgrade, il terminale di CHUWI fa un passo in avanti ed lancia la sua sfidare al blasonato rivale di Apple.

L'aggiornamento hardware dedicato allo schermo del dispositivo consente di sfruttare HiPen 6 al massimo, passando da 1024 a 4096 punti di pressione, in modo da ottenere un'esperienza migliore. Ovviamente abbiamo parlato di scrittura, ma questa novità interessa anche chi è interessato al disegno. Questa novità, infatti, permette di individuare in modo ancora più accurato la pressione sul pannello, per linee ancora più precise.

In termini di specifiche tecniche, CHUWI Hi 10X è equipaggiato con un processore Intel N4100, con grafica UHD Graphics 600. Lato memorie trovano spazio 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage. Completano il quadro un display IPS da 10.1″ con rapporto in 16:10, un corpo in metallo ed una doppia interfaccia Type-C. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina principale del tablet, presente sul sito ufficiale di CHUWI.

Articolo sponsorizzato.

