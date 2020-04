CHUWI AeroBook Pro su Indiegogo: Wi-Fi migliorato, ma solo ad una condizione

Nelle scorse settimane abbiamo assistito al debutto di CHUWI AeroBook Pro 15.6 su Indiegogo, il nuovo terminale del brand cinese che punta sul rapporto qualità/prezzo, una soluzione che ben si adatta anche al gaming basilare. Com'è facile intuire la campagna di crowdfunding procede spedita e il dispositivo ha già superato di tantissimo l'obiettivo iniziale. Tuttavia CHUWI ha annunciato una nuova iniziativa, che promette un miglioramento del Wi-Fi del prodotto.

CHUWI AeroBook Pro 15.6: continua la campagna su Indiegogo e l'azienda promette Wi-Fi migliorato (ma solo ad una condizione)

Partito con un target di circa 23.000€, CHUWI AeroBook Pro 15.6 ha superato ampiamente questa cifra, arrivando ad oltre 700 sostenitori. Visto il successo della campagna, la compagnia cinese ha deciso di rendere le cose ancora più interessanti, puntando direttamente al top. Infatti, CHUWI ha annunciato che al raggiungimento della soglia dei 400 mila dollari (quindi circa 370 mila euro al cambio), il modulo Wi-Fi del terminale sarà aggiornato gratuitamente per tutti.

Quindi – se il traguardo verrà raggiunto – il modulo Wi-Fi 802.11 ac Intel AC 3165 verrà sostituito dal modello AC 7265. Si tratta di una soluzione migliorata, in grado di offrire una connessione ancora più stabile ed una velocità raddoppiata per la banda dei 5 GHz, che passerà dai 433 Mbps ai 867 Mbps.

Per chi avesse bisogno di una rinfrescata, vi ricordiamo che il nuovo CHUWI AeroBook Pro arriva con un display da 15.6″ con risoluzione 4K. A bordo troviamo il processore Intel Core i5-6287U (e grafica Iris 550), con 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di memoria SSD. Non mancano poi una batteria da 55 Wh ed uno slot M.2 per espandere lo storage SSD.

La campagna su Indiegogo terminerà tra circa due settimane, con spedizioni a partire dal mese di Giugno. Il terminale parte da 473€ per la configurazione di cui sopra mentre per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dell'iniziativa.

Articolo sponsorizzato.

