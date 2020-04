CHUWI AeroBook Pro 15.6 mostra specifiche e performance in un video Hands-on

Manca più di un mese al termine della campagna su Indiegogo dedicata a CHUWI AeroBook Pro 15.6, il nuovo terminale della compagnia cinese. Nonostante ci sia ancora un bel po' di tempo a disposizione, l'obiettivo è stato centrato in pieno (e superato ampiamente dato che siamo quasi a quota 200.000€), segno del forte interesse degli appassionati verso questa ennesima soluzione low budget che offre il giusto compromesso tra specifiche e prezzo. Tuttavia la curiosità degli utenti è tante e per questo motivo CHUWI ha pubblicato un video hands-on dedicato al prodotto.

CHUWI AeroBook Pro 15.6 su Indiegogo: ecco i risultati dei vari test | Vid

Se siete indecisi sull'acquisto di CHUWI AeroBook Pro 15.6, oppure avete già provveduto ma volete saperne di più, in altro trovate il video dell'azienda. Durante la clip ci viene mostrato il nuovo terminale e non solo: è offerta anche una panoramica delle caratteristiche hardware e software.

A bordo del notebook troviamo il processore Intel Core i5 6287U, con grafica Iris 550, 8 GB di RAM LPDDR4 e storage SSD da 256 GB. Il dispositivo ha totalizzato 341.4 punti in single-thread e 964.4 punti in multi-thread su CPU-Z. Nel video si passa poi a Geekbench, con con 4102 punti in single-core e 8149 in multi-core. Per quanto riguarda la memoria SSD, si registra una velocità di lettura e di scrittura continua pari – rispettivamente – a 470.86 MB/s e 410.26 MB/s.

A completare il quadro troviamo un display da 15.6 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel); grazie al display e alla RAM equipaggiata, lavorare con Photoshop e Premiere Pro non sarà un problema. Inoltre, grazie al comparto tecnico, il notebook di CHUWI è perfetto come terminale hackintosh, ponendosi come una valida alternativa economica al MacBook Pro.

Il nuovo CHUWI AeroBook Pro ha debuttato su Indiegogo a prezzo scontato (465€). Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata e vi ricordiamo che la promo sarà valida solo per il periodo della campagna di crowdfunding.

