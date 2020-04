Carrobot Smart HUD: arriva su Xiaomi YouPin il nuovo sistema per auto

Da quando Xiaomi ha fondato la sua piattaforma di crowdfunding, sono arrivati davvero tanti differenti prodotti sul mercato. Si tratta di dispositivi non solo afferenti al mercato degli smartphone, ma anche a tantissimi altri settori fondamentali. Tra questi, dunque, trova spazio anche quello dedicato alle automobili. Motivo per cui su Xiaomi YouPin è comparso un nuovo prodotto, denominato Carrobot Smart HUD, che dovrebbe facilitare la visione di alcune informazioni per gli utenti alla guida.

Carrobot Smart HUD supporta anche il controllo vocale

Secondo quanto mostrato su Xiaomi YouPin questo dispositivo, chiamato Carrobot Smart HUD, dovrebbe poter mostrare tantissime informazioni diverse. Si tratta, infatti, solo di un accessorio da riporre sopra il parabrezza che, di fatto, proietta alcune informazioni del veicolo su una superficie particolare. Questo prodotto è posizionato più in alto rispetto al quadro degli strumenti che di solito troviamo su qualsiasi altro veicolo. Al suo interno, dunque, potranno essere visionate tantissime informazioni necessarie durante la guida, come la velocità, la mappa per la navigazione, la velocità attuale del veicolo, tutti i vari segnali stradali rilevati dall'auto e tanto altro.

Si potrà interagire, poi, tramite controllo vocale con questo Carrobot Smart HUD. Questo, dunque, permetterà all'utente di impartire alcune azioni e richiedere, quando possibile, la posizione di alcuni luoghi d'interesse. Sembra che a bordo, infatti, dovrebbe essere implementato l'algoritmo di Spitzer, che dovrebbe essere uno dei sistemi migliori in tale ambito per diveri motivi. Ovviamente, poi, trattandosi di un prodotto smart, questo device potrà anche essere collegato all'applicazione per smartphone di Mijia.

Nel caso in cui foste interessati a saperne di più, questo dispositivo è attualmente disponibile su Xiaomi YouPin al prezzo di 499 yuan, quindi circa 65 euro al cambio attuale. Al termine della campagna di crowdfunding, però, il prezzo salirà a 699 yuan, circa 91 euro.

