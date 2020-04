BMAX S13: il nuovo notebook tutto autonomia e stile | Coupon

Se siete in cerca di un nuovo notebook allora non fatevi scappare BMAX S13, ennesimo modello super accessibile di un brand che ormai ha dimostrato ampiamente il suo valore quando si parla di portatili low budged. Il nuovo arrivato è disponibile in sconto su Banggood grazie al codice sconto dedicato, ma bando alle ciance e diamo uno sguardo alle caratteristiche del terminale.

BMAX S3 debutta in sconto su Banggood grazie a questo Coupon

Piccolo, leggero e stiloso, con una scocca superiore in alluminio ed un peso di circa 1.3 Kg, BMAX S13 è il nuovo notebook del brand cinese ed è disponibile ad un prezzo davvero invitante su Banggood, con tanto di spedizione gratis. Il terminale è dotato di un pannello IPS da 13.3″ con risoluzione Full HD+ mentre a muovere il tutto abbiamo il processore Intel Gemini Lake N4000, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage SSD, espandibile tramite uno slot M.2.

Per la parte grafica abbiamo una scheda integrata Intel UHD Graphics 600 ed è presente all'appello anche un fotocamera incastonata nel bordo superiore del display. Il pacchetto connettività di BMAX S13 offre il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi Dual Band; abbiamo poi 2 porte USB 3.0, l'ingresso mini-jack per le cuffie, lo slot per schedine TF e l'ingresso per l'alimentazione.

A proposito di quest'ultima, BMAX S13 è equipaggiato con una batteria da 38Wh, con un'autonomia di circa 6/8 ore. Le caratteristiche appetibili continuano con la tastiera, una soluzione estesa nonostante si tratti di un dispositivo da 13″.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu