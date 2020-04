BlitzWolf BW-HL3 è il nuovo smartwatch con monitoraggio SpO2, in preorder in super sconto

Su Banggood ha fatto capolino in preordine il nuovo smartwatch targato Blitzwolf (BW-HL3), soluzione dal design elegante e dall'anima sportiva, con tanto di monitoraggio SpO2 e prezzo scontato per l'occasione.

BlitzWolf BW-HL3 debutta in sconto su Banggood

Il nuovo smartwatch BlitzWolf BW-HL3 arriva con il supporto al monitoraggio SpO2 (che permette di tenere d'occhio i livelli di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno), una funzionalità sempre gradita quando si parla di indossabili. Il resto delle caratteristiche vede un display circolare IPS TFT da 1.3″ con risoluzione 240 x 140 pixel; il dispositivo non si fa mancare l'impermeabilità IP68, così come varie modalità sportive che vanno ad accompagnare il monitoraggio delle calorie consumate e della distanza percorsa, quello del sonno ed il cardiofrequenzimetro.

Lo smartwatch integra una batteria da 180 mAh, che offre – secondo quanto riportato dall'azienda – un'autonomia di circa 5/7 giorni, a fronte di una ricarica di 2 ore (tramite pin magnetico). Non mancano poi il Bluetooth 5.0, il supporto ai cinturini da 22 mm, la possibilità di cambiare watchface e le notifiche delle principali applicazioni di messaggistica e social (oltre a quelle delle chiamate, ovviamente).

Al momento lo smartwatch BlitzWolf BW-HL3 con monitoraggio SpO2 è in preorder su Banggood. Ci sarà sicuramente da attendere trattandosi di un dispositivo in preordine, tuttavia ne vale la pena vista l'offerta lampo proposta. Per ora il wearable è in sconto a 27.7€, ma man mano che aumenteranno le prenotazioni salirà anche il prezzo. Qui – se siete interessati – approfittatene ora visto lo sconto e il marchio Blitzwolf (di solito sinonimo di qualità).

