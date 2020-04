Blackview dona migliaia di mascherine all’Italia per la lotta al Coronavirus

Sono diverse le aziende che si sono prodigate per aiutare l'Italia in un momento così delicato. Anche se iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ci vorrà ancora tempo prima di tornare alla normalità. La pandemia da Coronavirus continuerà giocoforza ad accompagnarci per molti mesi, fintanto che non si troverà un vaccino o cure utili ad abbattere i contagi. Per questo munirsi di mascherine protettive continuerà ad essere un metodo di prevenzione, per quanto non efficace al 100%. Nelle settimane passate sia Xiaomi che Huawei ed OPPO hanno deciso di dare una mano al nostro paese, facendo dono di materiale sanitario utile a combattere la viralità.

Arrivano in Italia le mascherine protettive donate da Blackview

A questi brand si aggiunge adesso anche Blackview, azienda ben nota ai nostri lettori. In queste ore è arrivato un bancale ricco di materiale utile, fra cui 50.000 mascherine per proteggere il personale sanitario.

Cominciamo la giornata con un’altra buona notizia: la donazione di mascherine chirurgiche alla zona Fiorentina fatta da tre imprenditori cinesi del territorio. La solidarietà è contagiosa! Pubblicato da Anpas Toscana su Mercoledì 1 aprile 2020

Anche se la notizia è stata resa pubblica adesso, queste sono state ricevute lo scorso 1 aprile dall'Anpas Toscana. Così facendo, l'area del fiorentino ha potuto beneficiare di un quantitativo maggiore di dispositivi sanitari da fornire alla popolazione. Le donazioni non si sono limitate soltanto all'Italia, ma sono arrivate anche in altri paesi colpiti, come Francia, Romania, Portogallo, Repubblica Ceca e altri ancora.

