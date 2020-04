Black Shark: al via il rilascio della JOYUI 11 Global

Dopo i primi avvistamenti della release cinese, la divisione internazionale di Black Shark annuncia il via al roll out della nuova interfaccia proprietaria JOYUI 11, basata sulla sempreverde MIUI 11 e ovviamente su Android 10, l'ultima versione dell'OS del robottino verde. Ecco l'annuncio ufficiale con tutti i dettagli.

Finally😅😅😅what everyone have been asking for months is here, JOYUI11. Today we will push the 1st wave to certain Black Shark 2 devices and from 30th April, the Black Shark pro. This will be the initial test pushing. From 6th May we will start to push the OTA for everyone. pic.twitter.com/OKOqsEh0J2

— Black Shark (@blckshrk_global) April 28, 2020