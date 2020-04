Black Shark 3/3 Pro: data ufficiale per il debutto in Europa

Se siete amanti degli smartphone da gaming, sarete sicuramente contenti di scoprire che la serie Black Shark 3 si prepara a debuttare anche in Europa. In Cina le vendite si sono rivelate altissime, confermando un certo interesse da parte degli utenti interessati. Ad arrivare da noi sarà anche Black Shark 3 Pro, modello di punta della divisione videoludica di Xiaomi. Non siamo noi ad affermarlo, bensì l'azienda stessa, rivelando che la data di lancio ufficiale è l'8 maggio. Sul sito ufficiale europeo è stata messa online la landing page, dove lo slogan recita: “Join the Rebellion!”. Cliccando su di essa (la trovate in FONTE) potete prendere parte ad un piccolo giochino con cui avere sconti sull'acquisto del telefono.

Black Shark 3/3 Pro: adesso abbiamo una data per il lancio in Europa

Nell'attesa, vi ricordiamo le relative specifiche tecniche:

Display OLED HDR10+ da 6.67″/7.1″ con risoluzione Full HD+/Quad HD+ con densità di 395/484 PPI e refresh rate a 90 Hz;

con risoluzione con densità di 395/484 PPI e refresh rate a 90 Hz; dimensioni di 168.7 x 77.3 x 10.4 mm per 222 g (3) / 177.8 x 83.3 x 10.1 mm per 253 g (3 Pro);

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256/512 GB di storage UFS 3.0;

di storage UFS 3.0; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera da 64+13+5 MP f/1.8-2.3-2.2 con grandangolo, sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.3-2.2 con grandangolo, sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 20 MP f/2.2;

f/2.2; speaker stereo;

supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 4720/5000 mAh con ricarica rapida 65W (30W per la 8/128 GB) e wireless a 18W;

con ricarica rapida (30W per la 8/128 GB) e a 18W; sistema operativo Android 10 con Joy UI.

