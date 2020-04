Macchina ferma per strada? Nessun problema con l’avviatore d’auto di Xiaomi

Mai come in questo periodo l'avviatore d'emergenza per auto di Xiaomi 70mai – prodotto che abbiamo imparato ad apprezzare a più riprese – si rivela utile, specialmente per coloro i quali hanno l'auto parcheggiata da un bel po'. Per fortuna il dispositivo torna in offerta su Banggood, con Coupon e spedizione direttamente dai magazzini europei.

L'avviatore d'auto di Xiaomi 70mai scende di prezzo grazie a questo Coupon

L'avviatore per auto Xiaomi 70mai è essenzialmente una batteria portatile (da 11.100 mah) ma a differenza di una normale unità, questa è in grado di avviare l'automobile. Il bello è che il dispositivo non funge solo da jump starter, ma può anche essere utilizzato con una normalissima Power Bank. Ciliegina sulla torta, è presente all'appello anche una torcia con illuminazione standard o lampeggiante (come SOS). In basso trovate il link all'acquisto da Banggood, dove troverete l'avviatore d'emergenza per auto Xiaomi 70mai in sconto con Coupon e spedizione da Europa (assicuratevi che sia selezionato UK).

