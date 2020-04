ASUS ZenFone 6: ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento

Da diverso tempo, ormai, si vocifera di un possibile arrivo del successore di ASUS ZenFone 6. Questo dispositivo, uscito durante lo scorso anno, ha saputo catturare l'attenzione del pubblico grazie alla propria fotocamera rotante e ad un software molto stabile e pulito. Non sappiamo se il prossimo modello possa eguagliare tale smartphone. Al di là di questo, però, il brand non vuole assolutamente abbandonare i propri clienti, motivo per cui ha rilasciato un aggiornamento che porta con sé alcune novità.

ZenFone 6 riceve le patch di sicurezza di Marzo 2020

Stando a quanto mostrato all'interno del changelog completo, anche qui in Italia, ASUS ZenFone 6 ha ricevuto un importante aggiornamento. Oltre ad essere state implementate le ultime patch di sicurezza di Android di Marzo 2020, infatti, sono presenti anche altre novità. Con la nuova build 17.1810.2003.144, dunque, sono stati ottimizzati tanti processi di sistema. Alcuni Paesi, come la Svezia, hanno ricevuto anche l'abilitazione al Tele2 VoLTE e VoWiFi. Cosa ancora più importante, però, è l'introduzione di una nuova finestra pop-up che, di fatto, vi avvisa nel momento in cui la fotocamera anteriore viene attivata in background da parte di qualche applicazione di terze parti.

Questo nuovo aggiornamento è disponibile, come detto, anche qui in Italia. Dovreste riceverlo presto tutti, via OTA.

