Amazfit X debutta su Indiegogo: abbiamo la data ufficiale

Lo scorso agosto Huami ci ha deliziato con un Concept Watch dal design futuristico, con un display curvo che avvolge parte del polso. Il dispositivo (di cui qui trovate anche delle immagini dal vivo) entrerà nella fase di produzione di massa nel corso del 2020: l'azienda, infatti, ha confermato che Amazfit X non sarà solo un concept e ora sembra che lo smartwatch del futuro approderà in crowdfunding su Indiegogo.

Aggiornamento 22/04: rispetto a prima, adesso abbiamo una data specifica. Trovate tutto a fine articolo.

Amazfit X spunta su Indiegogo ed è possibile registrarsi prima dell'inizio della campagna

La compagnia cinese ha pubblicato la pagina dedicata all'indossabile su Indiegogo; al momento mancano informazioni circa il prezzo ed i dettagli precisi del dispositivo, ma è possibile iscriversi per ricevere notifiche su quando partirà la campagna. Inoltre, iscrivendovi, potrete accedere alle offerte dedicate ai primi acquirenti (come da prassi per la piattaforma di crowdfunding). Amazfit X, per chi si fosse perso qualche dettaglio, arriva con un design completamente inedito per il brand.

Il wearable è dominato da un pannello curvo da 2.07 pollici con risoluzione HD, saturazione NTSC al 100% e luminosità fino a 430 nit. Il corpo è realizzato in metallo mentre la batteria dovrebbe offrire fino ad una settimana di autonomia. Non mancheranno la possibilità di immersioni fino a 5 ATM e decine di watchfaces tra cui scegliere. Specifiche e prezzo di Amazfit X restano avvolti nel mistero, ma vista la comparsa della pagina su Indiegogo… non dovrebbe mancare molto prima di avere più dettagli!

Aggiornamento 22/04

La pagina Indiegogo di Amazfit X ha adesso una data ufficiale di lancio: 28 aprile. Fra meno di una settimana sarà possibile entrare a far parte della campagna di crowdfunding ed accaparrarsi un'unità dell'innovativo wearable. Siamo curiosi di scoprire a che prezzo verrà venduto in early bird per i primissimi finanziatori.

