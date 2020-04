Amazfit lancia un tool di screening per i sintomi del Covid-19

Amazfit, brand legato a Huami, ha annunciato la disponibilità in italia di un tool di screening per l'identificazione dei sintomi da Covid-19, uno strumento utile per identificare i profili a rischio e contribuire al sistema di allerta. Inoltre si tratta di una soluzione completamente gratuita, ennesima iniziativa per contrastare il Coronavirus.

Amazfit presenta uno strumento semplice ed efficace per identificare i sintomi del Covid-19

La compagnia cinese Huami collabora da tempo con una delle più importanti istituzioni mediche cinesi, con l'obiettivo di sfruttare le tecnologie indossabili e gli algoritmi intelligenti per aiutare nell'assistenza e nella gestione dei pazienti in ripresa dal Covid-19. Da questi presupposti nasce il nuovo strumento di Amazfit per l'autodiagnosi dei sintomi, dedicato a chi – affetto o meno da altre patologie che possano mascherare i sintomi del virus – si domanda se dal proprio quadro clinico emergano segnali di un possibile contagio di Covid-19.

Ovviamente è bene sottolineare che lo strumento di screening non va in alcun modo a sostituire la diagnosi dei medici e dei test in laboratorio, gli unici in grado di stabilire l'effettiva presenza del virus e di rilevarla anche nei pazienti asintomatici. Lo scopo del tool Amazfit è quello di diffondere informazioni appropriate in base ai sintomi riportati dagli utenti e favorire la prevenzione.

Il nuovo strumento è disponibile tramite l'applicazione Mi Fit oppure direttamente tramite questo indirizzo.

