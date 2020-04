Amazfit: ora l’app supporta anche Google Fit

Da quando Amazfit è arrivata sul mercato con i propri wearable ha sempre fatto affidamento alla propria applicazione. Grazie ad essa, infatti, è possibile gestire qualsiasi aspetto dei propri dispositivi indossabili, ampliando così le possibilità d'interazione con i prodotti. Oltre l'aspetto grafico, davvero molto gradevole, all'interno di tale software sono presenti tantissime funzioni diverse. Da oggi, infatti, sarà possibile anche integrare Google Fit, aumentando a dismisura la dinamicità di tutti i prodotti compatibili.

Google Fit è disponibile su tantissimi prodotti Amazfit

Dando un'occhiata all'interno dell'applicazione Amazfit, prima di oggi, era possibile notare l'integrazione con solo due servizi: Strava e WeChat. Non era presente, dunque, un software che proponesse qualcosa di nuovo da questo punto di vista. Attualmente, però, pare che l'apertura verso Google Fit sia stata completata. Avremo a disposizione, dunque, uno strumento in più per monitorare al meglio la propria attività fisica.

Vi elenchiamo di seguito tutti i prodotti compatibili con Google Fit: Amazfit GTS, GTR, Bip, Bip S, Bip Lite, Verge, Verge 2, T-Rex, Pace, Stratos, Stratos 2 e Stratos 3. Collegarsi a Fit, poi, sarà semplicissimo. Dovrete, infatti, entrare all'interno dell'applicazione di Amazfit e cliccare sul proprio Profilo. Successivamente dovrete recarvi su Aggiungi account, selezionando Google Fit. Sarà necessario registrarsi al servizio e, dopo, potrete già cominciare ad utilzzarlo.

