Amazfit BIP S e PowerBuds: al via i preorder in Italia sullo store ufficiale

Dopo il primo avvistamento in occasione del CES 2020, Amazfit BIP S è sparito dai radar per un po' di tempo. Se aspettavate il debutto in Italia del nuovo smartwatch targato Huami, allora finalmente il momento è giunto! Il wearable è in preorder sullo store ufficiale in Italia Amazfit.Shop e ci sono anche le nuove cuffie TWS Amazfit PowerBuds (anche in questo caso presentate durante il CES).

Amazfit BIP S e le cuffie TWS PowerBuds sono disponibili in preorder su Amazfit.Shop

Dato che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che Amazfit BIP S offre un display Touch Screen da 1.28″ 176 x 176 pixel con protezione Corning Gorilla 3. Il dispositivo pesa solo 31 grammi ed è dotato di Bluetooth 5.0 ed una batteria da 190 mAh (fino a 40 giorni di utilizzo con una singola ricarica). Non manca poi l'impermeabilità fino a 5 ATM, così come il GPS/GLONASS. Per gli sportivi sono presenti all'appello 10 modalità, compreso il nuoto.

Per quanto riguarda Amazfit PowerBuds, si tratta delle prime cuffie TWS del brand cinese ed una soluzione particolarmente interessante per gli utenti attenti allo sport e alla salute. Oltre all'ergonomia ed agli archetti sportivi circumaureali magnetici, le PowerBuds dispongono di un sensore PPG per monitorare la frequenza cardiaca durante l'esercizio e possono notificare eventuali irregolarità direttamente in cuffia. Grazie all'utilizzo del dock, le cuffie possono raggiungere le 24 ore complessive in riproduzione, con una ricarica completa stimata in 2 ore.

Le cuffie Powerbuds e Amazfit Bip S sono disponibili all'acquisto in preorder su Amazfit.Shop con spedizione da magazzino italiano prevista entro il 15 Maggio, rispettivamente al prezzo di 89.99€ e di 69.99€. Il nuovo smartwatch potrà essere acquistato nelle colorazioni nero carbone e rosa caldo, mentre le colorazioni bianco calcare e rosso arancio saranno rese disponibili nel corso delle prossime settimane.

