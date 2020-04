Amazfit Ares potrebbe essere il prossimo smartwatch rugged di Huami

Mentre ci stiamo godendo il debutto a prezzo scontato del modello BIP S, ecco fare capolino un ennesimo smartwatch targato Huami, stavolta sotto forma di indiscrezione. Alcuni leaker cinesi hanno individuato un indossabile sconosciuto (sia per il design che per il nome, Amazfit Ares) e potrebbe trattarsi del prossimo smartwatch rugged della compagnia.

Amazfit Ares avvistato sui social cinesi: un nuovo smartwatch rugged in vista?

Il nuovo wearable è spuntato in queste ore sul social cinese Weibo ed il leak è stato riportato da varie fonti. Le immagini, prese dall'app ufficiale cinese di Huami, anticipano quello che dovrebbe essere il prossimo modello del brand, forse pubblicato per errore (o magari scovato smanettando con il software). Amazfit Ares – questo il nome del dispositivo – presenta un design unico rispetto ai precedenti modelli, abbandonando sia il display circolare che quello quadrato. Inoltre le linee dell'indossabile fanno pensare ad uno smartwatch rugged, ma ovviamente non vi è certezza.

Secondo quanto riportato, il nuovo modello avrebbe dalla sua circa 70 modalità sportive ma per il momento questo è l'unico dettaglio trapelato. Comunque, osservando il design a confronto con quello del cugino T-Rex (presentato al CES 2020 e ufficializzato anche in Italia) l'impressione di avere a che fare con una soluzione ultraresistente si fa più forte.

Restiamo in attesa di ulteriori novità e come al solito vi ricordiamo che quando visto finora va preso con le dovute precauzioni e come una semplice indiscrezione.

