L’acquario smart Xiaomi Geometry da 30L è in sconto con Coupon

La settimana di offerte di Banggood si avvia verso il weekend di Pasqua e quale modo migliore di festeggiare se non con un prodotto targato YouPin? L'acquario Xiaomi Geometry da 30L è disponibile in offerta con Coupon ed è un'occasione ghiotta per aggiungere un nuovo dispositivo smart alla vostra collezione.

Xiaomi Geometry: l'acquario smart in versione da 30L scende di prezzo con questo Coupon

Xiaomi Geometry è un acquario smart da 30L, in grado di interfacciarsi con il proprio smartphone (tramite l'app della compagnia cinese) per monitorare vari aspetti. In primis, è possibile controllare il dispenser del cibo per l'erogazione dello stesso, oppure regolare la temperatura o monitorare la qualità dell'acqua a distanza (grazie alla presenza dei sensori TDS). Non manca poi il pulsante dedicato all'espulsione dell'acqua, utile per un cambio repentino. Presenti all'appello anche 16 luci LED RGB.

