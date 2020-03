ZTE Axon 11: i teaser rivelano quad camera e notch

Fra i vari top di gamma che stanno segnando questa prima metà del 2020 ci sarà anche ZTE Axon 11. È già stato confermato che lo smartphone sarà rilasciato al pubblico il prossimo 23 marzo. In vista del suo lancio ufficiale, il produttore ha ben pensato di pubblicare altri nuovi teaser. Queste immagini ci rivelano lo smartphone per com'è fatto, sia sul frontale che sul posteriore, dandocene un'idea più chiara.

Ecco come sarà ZTE Axon 11, mostrato oggi in nuovi teaser

Il protagonista dell'immagine, oltre a ZTE Axon 11, è Sean Sun, brand ambassador il cui volto è stato scelto per promuovere il nuovo top di gamma. In questa inquadratura possiamo già scorgere il retro del telefono, caratterizzato da una quad camera principale. L'azienda non si è sforzata troppo con la fantasia, piazzando i quattro sensori all'interno dello stesso riquadro proposto da tante aziende. Probabilmente i sensori comprenderanno un grandangolare, un teleobiettivo con zoom ottico 2x ed un macro o sensore ToF.

A livello estetico viene mantenuta la disposizione verticale dei loghi, fra scritte relative alla fotocamera e varie. A livello estetico, anche il frontale non stupisce: in un mondo dove i top di gamma sono sempre più evoluti, ZTE Axon 11 integra un notch a goccia. Oltre a ciò, scopriamo le due colorazioni in cui sarà proposto, ovvero Silver e Black. Un tocco di brio lo porta il tasto d'accensione, tinto di rosso nel caso della colorazione più chiara.

