Appena annunciato ufficialmente, ZTE Axon 11 5G va così ad aggiungersi alla già folta schiera di smartphone di fascia medio/alta di questa prima metà dell'anno. E come pressoché ognuno di essi, anche il modello di punta ZTE porta con sé la connettività 5G, ma con un twist. La sua peculiarità è che Axon 11 è lo smartphone 5G più leggero al mondo, potendo sfoggiare una scocca da soli 168 g, con uno spessore di 7.9 mm.

ZTE Axon 11 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

ZTE Axon 11 5G ha linee sinuose, con uno schermo che curva lateralmente andandosi a congiungere con la back cover in vetro. Sul fronte c'è un pannello AMOLED da 6.47″ Full HD+, con screen-to-body ratio del 92%, contrasto a 100.000:1 e gamma cromatica NTSC 100%. Al di sotto di esso si cela il sensore d'impronte ottico per lo sblocco biometrico, accompagnato dal riconoscimento facciale 2D. Quest'ultimo è consentito dalla selfie camera nel notch a goccia, con un sensore da 20 MP. Ad aiutarla c'è un comparto AI in grado di fornire effetti bellezza su 7 livelli, oltre alla modalità Ritratto.

Non siamo di fronte ad un vero e proprio top di gamma, però. ZTE Axon 11 5G è mosso dallo Snapdragon 765G di Qualcomm. È comunque una soluzione molto prestante, realizzata a 7 nm e con CPU octa-core fino a 2.4 GHz. La componente grafica è affidata alla GPU Adreno 620, mentre lato memorie troviamo 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage. Ad alimentare il telefono c'è una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W.

Spostandosi sul posteriore, Axon 11 ha una quad camera principale formata da sensori da 64+8+2+2 MP. Oltre a primario e grandangolare a 120°, gli altri due sensori svolgono il ruolo di macro e misuratore di profondità di campo.

Prezzo e disponibilità

ZTE Axon 11 5G sarà disponibile in tre versioni, partendo da quella da 6/128 GB a 2698 yuan, circa 353€. Si passa, poi, a quella da 8/128 GB a 2998 yuan, circa 393€, fino a quella da 8/256 GB a 3398 yuan, circa 445€.

