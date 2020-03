ZTE Axon 11 5G: data di lancio e certificazione del nuovo top di gamma

A causa del Coronavirus, il MWC 2020 non si è tenuto e, con esso, il lancio dei vari top di gamma che avrebbero calcato il palco della fiera. Uno di questi doveva essere ZTE Axon 10s Pro, presentato poco più di un mese fa. E se vi dicessimo che a distanza di così poco tempo è già in arrivo ZTE Axon 11 5G? E no, non sto parlando di rumors, ma di un annuncio in tutto e per tutto.

Aggiornamento 17/03: lo smartphone passa sul banco dell'ente 3C, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Huawei e ZTE aiutano la Cina a combattere il Coronavirus

ZTE Axon 11 5G in arrivo fra pochi giorni in Cina: quali le novità?

La presentazione ufficiale di ZTE Axon 11 5G si terrà il 23 marzo in quel della Cina, da sempre mercato di riferimento per il brand. Come prevedibile, l'evento sarà unicamente trasmesso online, vista la situazione sanitaria che, seppur stia migliorando in Cina, non è ancora fuori pericolo. Il teaser è accompagnato dallo slogan “5G Video Phone“, facendoci capire che i due focus del top di gamma saranno, appunto, 5G e fotocamera per i video.

Tuttavia, non è ancora chiaro se saremo di fronte ad uno smartphone inedito o meno. Si vocifera che, visto il lancio in sordina, ZTE Axon 11 5G possa essere una sorta di “rilancio” di ZTE Axon 10s Pro.

Aggiornamento 17/03

Con nome in codice A2021, lo ZTE Axon 11 5G ha appena ricevuto la certificazione 3C. Ricordiamo che questo tipo di certificazione ci fa sapere due cose: il supporto alle reti mobile e la ricarica rapida. Ed infatti vediamo confermato il 5G, così come la ricarica rapida a 18W. Una potenza fino a qualche anno fa nella norma, ma che nel 2020 stona, in un settore dove pressoché tutti i competitors high-end superano questo livello.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.