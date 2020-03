Lo zaino best buy di Xiaomi ritorna anche in versione da 20 litri | Coupon

Lo zaino best buy di Xiaomi – piccolo, economico e colorato – torna a far parlare di sé grazie alla nuova versione da 20 litri, che offre ancora più spazio ma ad un prezzo comunque vantaggioso. E poi il nuovo zainetto è già in sconto con Coupon!

Realizzato in poliestere e dotato di capacità waterproof, la nuova versione dello zaino di Xiaomi è la soluzione perfetta per portare sempre con sé il proprio ultrabook (fino a 15.6 pollici), grazie alle dimensioni rinnovate, che portano la capienza a 20 litri. La parte frontale presenta una tasca con chiusura zipa, con il logo Mi in bella vista.

Il prodotto è disponibile in sconto con Coupon sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratuita.

Nel caso in cui preferiate la versione da 10 litri (quindi meno capiente del nuovo modello), anche in questo caso il prodotto è disponibile a prezzo scontato su Banggood, tramite Coupon.

