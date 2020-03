Nonostante il freno di Amazon ai prodotti ritenuti non essenziali, il team di Yi Technology sta facendo il possibile per continuare ad offrire agli utenti le proprie soluzioni. Ed è proprio per questo che l'unico prodotto al momento rimasto nello store del brand e con spedizione Prime – ovvero l'IP Camera Yi Home Camera 3 – viene proposto ad un prezzo stracciato grazie a questo Coupon Amazon!

IP Camera Yi Home Camera 3 in offerta ad un super prezzo con Coupon Amazon

L'IP Camera Yi Home Camera 3 è una videocamera di sorveglianza da interno, in grado di registrare filmati in 1080p a 30fps, con varie modalità differenti. Abbiamo il supporto alla visione notturna, il rilevamento dei soggetti tramite intelligenza artificiale, la compatibilità con Alexa, la possibilità di programmare il tempo di attività e tanto altro. Immancabile la possibilità di archiviare dati su Yi Cloud, tramite il piano base gratuito e illimitato.

La promo è valida solo per il 23 e il 24 Marzo, a meno che Amazon non decida di “bloccare” il prodotto (cosa che non dipende da Yi). Se volte fare un tentativo – visto il prezzo di 19.99€ – qui trovate il link all'acquisto. Non dimenticate di utilizzare il codice sconto SALDYI50, per risparmiare il 50%.

Ma le novità non finiscono qui. Avete acquistato questa videocamera a prezzo superiore nei giorni scorsi? Allora contattate il venditore su Amazon (qui trovate la pagina) e specificate il numero d'ordine: in questo modo vi verrà rimborsata la differenza! Non è stata specificata una data minima ma è lecito immaginare che lo scarto per beneficiare della promo sia di qualche giorno. Tuttavia tentar non nuoce!

Articolo sponsorizzato.

