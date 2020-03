Siamo arrivati all'ultimo capitolo di una serie di settimane con gli sconti di Yi Technology. Si tratta sempre di un Coupon Amazon ma, questa volta, dedicato ad una telecamera di sicurezza per interni. Si tratta di Yi Home Camera 3 1080p e, dopo aver sentito di che offerta stiamo parlando, sarete in molti a fiondarvi su questo prodotto!

Yi Home Camera 3 1080p è in sconto su Amazon

Questa Yi Home Camera 3 è una telecamera indoor che fa parte di tutta quella serie di prodotti dedicati alla sicurezza. Abbiamo, infatti, un prodotto in grado di registrare filmati in 1080p a 30fps, potendo anche sfruttare varie modalità differenti. A bordo, dunque, trova spazio la visione notturna, il rilevamento dei soggetti tramite intelligenza artificiale, la compatibilità con Alexa e tanto altro. Non manca, poi, la possibilità di archiviare tutti i filmati, così come i dati, su Yi Cloud, potendo sfruttare il piano base gratuito.

Yi Home Camera 3 1080p, dunque, è in offerta con il Coupon SALDYI30 a soli 27,99 euro, risparmiando così il 30% rispetto al prezzo standard. Vi ricordiamo, però, che tale offerta è valida solo fino alle 23:55 di Giovedì 19 Marzo. Qui in basso, quindi, trovate il link per l'acquisto.

Articolo sponsorizzato.

