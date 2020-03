Con il pulitore ad ultrasuoni Xiaomi potete disinfettare i vostri accessori

Da quando l'allerta Coronavirus attraversa tutta l'Italia sono sempre di più le persone che si sono riscoperte attente alla propria igiene. Un piccolo velo di positività, in un momento difficile per tutti noi nel paese. A proposito di igiene, lo sapevate che sulla piattaforma YouPin di Xiaomi è stato lanciato un pulitore ad ultrasuoni? Si tratta di una macchina in grado di fornire agli accessori domestici una pulizia più profonda.

Questo gadget Xiaomi vi permette di pulire i vostri oggetti tramite ultrasuoni

Ovviamente non si tratta assolutamente di un metodo anti-Coronavirus, ma è comunque un dispositivo in grado di aiutarci a tenere più pulita la casa. Basterà inserire al suo interno piccoli oggetti, come penne, pennelli, rasoi, occhiali, orologi, monete ma anche giocattoli per bambini e ciucci per renderli più sterili. Il tutto avviene tramite ultrasuoni, con una frequenza a 45.000 Hz: basta inserire un po' d'acqua al suo interno e attendere 3 minuti per completare la pulizia a 360°.

Il contenitore è realizzato in acciaio inox 304 e ABS, con dimensioni di 211 x 100.8 x 60.2 mm, per un peso di 345 g. Questa metodologia di pulizia non è utile soltanto per la polvere, ma anche per odori, residui di impronte, olio e strati di ossido.

