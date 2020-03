Xiaomi ha lanciato un nuovo soffione doccia, elegante ed economico

A partire da oggi, sulla piattaforma Xiaomi YouPin ha fatto la sua comparsa un nuovo soffione doccia (a marchio Diiib), uno dei prodotti più apprezzati della casa cinese, anche per quanto riguarda noi occidentali (durante i vari flash sale è sempre andato letteralmente a ruba). Questo nuovo modello alza il tiro e si presenta come una soluzione decisamente più particolare, pur rimanendo su un prezzo di vendita super abbordabile.

Xiaomi YouPin: ecco il nuovo soffione doccia con doppio filtro

Si tratta infatti di un soffione doccia declorurante, dotato di un doppio sistema di filtrazione ed uno strato di carbonio. Lo scopo è quello di eliminare il cloro residuo nell'acqua, fino a rimuovere anche le particelle e le impurità più piccole. Il corpo è realizzato in acciaio inossidabile ed è disponibile in varie colorazioni (ad esempio nell'immagine in altro abbiamo la versione bianca con inserti in oro rosa). La testa è dotata di 40 fori da 0.25 mm, che consentono la fuoriuscita dell'acqua anche a pressioni minori.

Per quanto riguarda il filtro all'interno, secondo la pagina del prodotto dovrebbe essere cambiato ogni due mesi circa (ovviamente in base anche al numero di utilizzi giornalieri).

Il nuovo soffione Diiib, lanciato sulla piattaforma di Xiaomi YouPin, è disponibile all'acquisto al prezzo di 69 yuan, circa 9€ al cambio. Al termine della campagna di crowdfunding la cifra salirà a 139 yuan, circa 17€. La versione nera costa invece 79 yuan (10€) mentre il tubo flessibile può essere acquistato a parte per 109 yuan o 129 yuan (14/16€ al cambio) per la colorazione nera.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu