Lo sapevate che Xiaomi vende anche oggetti Apple?

Uno dei punti di forza di Xiaomi si chiama YouPin, la piattaforma di crowdfunding utilizzata non soltanto per sostenere i nuovi prodotti dei partner di terze parti. Storicamente il suo focus è questo, permettendo ai milioni di utenti presenti in Cina di poter ottenere gadget interessanti ad una spesa contenuta. Ma non solo: l'azienda utilizza YouPin anche per la vendita di prodotti ufficiali, normalmente presentati al pubblico e senza la necessità di una campagna di crowdfunding. E se vi dicessimo che nel database… ci sono anche prodotti Apple?

La piattaforma YouPin di Xiaomi è ricolma di tantissimi prodotti, anche non di Xiaomi

Basta cercare un po' all'interno di YouPin per trovare oggetti la cui presenza è quasi paradossale, se si considera che Xiaomi vende prodotti della stessa categoria. Per esempio, è possibile acquistare dispositivi come Apple Watch, ma anche le AirPods, anche nella loro variante Pro. Meno strana è la presenza degli iPad, anche Mini e Pro, dato che Xiaomi sembra essersi ormai arresa nel provare a proporre tablet, mai stati fortunati sotto l'egida di Android.

Per quanto strano possa sembrare, la stessa Apple adotta una strategia simile. Se siete entrati in un Apple Store probabilmente avrete visto casse JBL, cuffie Bose e droni DJI, brand con cui l'azienda ha delle partnership per la vendita. E sempre nel caso di YouPin, altre ricerche portano a risultati similari.

Per esempio, anche Xiaomi vende i droni DJI, così come il gimbal Ronin.

Anche il brand Samsung, storicamente rivale di Xiaomi, è presente sullo store, fra chiavette, microSD ed SSD esterni.

Spostandoci sul tema videoludico, è possibile anche comprare una Nintendo Switch, così come il Pro Controller.

Lo stesso vale per la PlayStation 4 di Sony, brand presente anche con cuffie, walkman ed altro ancora.

Ma anche Disney, brand con cui sicuramente Xiaomi non compete e che non disdegna di presenziare nella piattaforma di vendita cinese con qualche gadget. La morale di tutto ciò è una sola: l'importante è vendere. Perché quando si ha una piattaforma su cui comprano milioni di clienti, anche vendere prodotti di aziende concorrenti significa ottenere percentuali importanti.

