Xiaomi YOUDAO Translator 2.0: il traduttore tascabile è in offerta lampo, spedito dall’Europa

Anche se in questo momento viaggiare appare quanto mai impensabile, è sempre bene non farsi trovare impreparati per ogni evenienza futura. Avete sempre voluto provare un traduttore tascabile? Allora eccovi serviti con Xiaomi YOUDAO Translator 2.0, in offerta lampo su Banggood.

Xiaomi YOUDAO Translator 2.0 in offerta lampo su Banggood

Il traduttore tascabile Xiaomi YOUDAO Translator 2.0 supporta 28 lingue differenti e consente anche di registrare dei promemoria (oltre che di tradurre il contenuto di immagini, come nel caso dei cartelli). Dotato di una batteria da 1.820 mAh, il dispositivo presenta una display da 3 pollici e dimensioni ultra compatte, in modo da poter essere portato in giro senza problemi. In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood, dove trovate il prodotto in offerta lampo, con tanto di spedizione gratis da Europa.

