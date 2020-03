Il nuovo speaker di Xiaomi è anche una base di ricarica wireless da 30W

Siete segregati in casa ma i prodotti della compagnia di Lei Jun continuano ad essere il vostro pallino? Allora eccovi questo nuovo speaker Xiaomi, dispositivo dal look elegante che integra anche una basetta di ricarica wireless da 30W per il vostro smartphone.

Xiaomi 2 in 1: speaker Bluetooth e base di ricarica wireless da 30W in offerta lampo

Il nuovo speaker Bluetooth 5.0 di Xiaomi integra anche una base di ricarica wireless in grado di erogare una potenza fino a 30W. Si tratta di una soluzione parecchio gradevole in termini estetici (nonostante il corpo sia in ABS). La parte frontale presenta un pratico appoggio per lo smartphone: una volta inserito comincerà la ricarica. Lungo il bordo superiore sono presenti i vari indicatori ed i pulsanti. Il dispositivo è davvero carino e nonostante il prezzo non proprio goloso è disponibile con uno sconto del 35% e spedizione gratis.

