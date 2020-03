Storico sorpasso: Xiaomi supera Huawei, ma c’è aria di crisi

Da sempre acerrimi rivali, da sempre Xiaomi e Huawei combattono per primeggiare all'interno della madre patria. Se inizialmente i loro business erano perlopiù incentrati in Cina, negli anni i rispettivi business hanno preso strade simili ma anche differenti. È quasi paradossale: Huawei è da più tempo che opera ufficialmente in occidente, ma da tempo va per la maggiore in Cina. Al contrario, Xiaomi ha progressivamente perso quote nel paese di origine, acquisendone molte in Europa. L'unica costante in tutto ciò è che Huawei è riuscita ad imporsi di più, posizionandosi sul podio al fianco di Samsung e Apple.

Xiaomi supera Huawei per la prima volta nella storia degli smartphone

Il periodo fra 2018 e 2019 ha visto un traguardo molto importante per Huawei, riuscendo addirittura a spodestare Apple dalla seconda posizione. Nemmeno il tempo di festeggiare, però, con un ban statunitense le cui percussioni sono diventate evidenti fra 2019 e 2020. A parlare sono i dati di vendita pubblicati da Strategy Analytics, con un calo progressivo dallo scorso autunno fino ad inizio anno. Prima 22.2 milioni di unità ad ottobre, poi 19.6 a novembre, 14.2 a dicembre, 12.2 milioni a gennaio ed infine soltanto 5.5 a febbraio.

Parallelamente è Xiaomi una delle aziende che ha più beneficiato dal calo di Huawei, per quanto i risultati non siano entusiasmanti. Dopo la crescita di fine 2019, sia a gennaio che a febbraio c'è stato un calo, ma i dati riportano una decrescita più lenta. Ed è proprio lo scorso febbraio che è successo l'inaspettato: Xiaomi ha superata lo storica rivale, per quanto soltanto di 500.000 unità. Questo significa che potrebbe trattarsi soltanto di un periodo di transizione, anche perché entrambe stanno per lanciare i rispettivi top di gamma. Da un lato Xiaomi Mi 10, dall'altro Huawei P40: questi due saranno l'ago della bilancia per questa prima metà del 2020.

Da segnalare un altro dato interessante: il vistoso calo delle vendite globali. Se dicembre 2019 si era concluso con 91.1 milioni di unità vendute dai 6 principali brand, febbraio ha visto solamente 47.5 milioni di unità. Un taglio da non poco del 48% e che peggiorerà sicuramente, vista la situazione Coronavirus.

