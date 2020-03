Xiaomi: tanti sconti sul sito ufficiale per la Festa del Papà

Abbiamo già visto come Xiaomi sia davvero vicina a tutti i propri Mi Fan. Nelle ultime ore, infatti, l'azienda ha voluto ricordare agli utenti come sia comunque concentrata verso i propri impegni nel 2020, sebbene la situazione non sia comunque delle migliori. Nonostante questo, però, oltre ad aver offerto la spedizione gratuita durante tutti questi giorni di quarantena, vuole festeggiare la festa del papà con tanti nuovi sconti.

Collegandoci al sito ufficiale di Xiaomi, domani potremmo trovare delle offerte molto interessanti. Si tratterà, infatti, di sconti applicati anche a tantissimi smartphone, come Redmi Note 8 Pro e Redmi 7. Tra questi, poi, non mancheranno anche molti accessori, tra cui la Mi Band e Mi Box S. Sappiamo solo che, comunque vada, tali promozioni sono disponibili dal 16 fino al 22 marzo. Basterà utilizzare il coupon DAD2020 ed avrete diritto ad uno sconto del 10% su alcuni prodotti selezionati.

Vi lasciamo qui sotto la lettera pubblicata da Xiaomi, dedicata a tutti i papà d'Italia.

Cari papà,

vi vediamo con la giacca allacciata sopra al pigiama mentre vi districate tra meeting online e l’ultima puntata del cartone animato del momento,

mentre esausti cercate l’ennesimo intrattenimento per bambini annoiati o adolescenti incollati ai social,

o, ancora, mentre tra l’allocazione di un budget e l’altro bevete l’ennesimo caffè.

Vi vediamo mentre fate di tutto per ignorare la musica rock a tutto volume,

mentre preparate tisane drenanti e camomille rilassanti come se non ci fosse un domani,

o mentre vi appellate alle luci soffuse per ritrovare calma e concentrazione.

E sì, vi vediamo anche mentre preparate la valigia per il prossimo viaggio, magari su un’isola deserta.

Siete anche diventati chef provetti, e i popcorn per voi non hanno più segreti.

E cosa dire dell’ennesima “casa sull’albero” costruita con cuscini, sedie e coperte? Siete ormai meglio di qualsiasi archistar…

Cari papà, viviamo un momento eccezionale, ma tenete duro!

Per cancellare efficacemente il rumore di fondo e ambientale, abbiamo progettato Mi True Wireless Earphones e, se queste non dovessero bastare per ignorare i concerti della stanza accanto, magari potete pensare di dare vita a una silent disco! Inoltre, grazie a Mi LED Smart Bulb e Mi Bedside Lamp 2 l'atmosfera sarà sempre calda e rilassante, mentre grazie a Mi Box S tutta la famiglia avrà accesso a tantissimi contenuti multimediali di intrattenimento. I ragazzi preferiscono una serata al cinema? Nessun problema, con Mi Smart Compact Projector ricreare in casa l’effetto del grande schermo è facilissimo! Infine, prima del meritato riposo anche la tisana della buonanotte avrà tutto un altro sapore con Mi Smart Kettle.

Tutto questo, e molto altro, è il mondo Xiaomi.

Buona festa del papà!