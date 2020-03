Xiaomi lancia la nuova Roidmi F8 Pro: più potenza ma con meno consumi

Nel corso dei mesi, gli appassionati del brand cinese che sono soliti fare spese sui nostri canali dedicati a Banggood e GearBest si saranno imbattuti più volte nell'aspirapolvere Roidmi F8 (presente anche al CES 2019). Si tratta di una soluzione economica, varie volte in offerta e di certo apprezzata per le sue caratteristiche. Ed ora l'azienda cinese ha il bis con Roidmi F8 Pro, versione aggiornata e potenziata lanciata in patria tramite Xiaomi YouPin.

Xiaomi Roidmi F8 Pro: il nuovo aspirapolvere senza fili debutta su YouPin

La piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin continua a sfornare novità allettanti e il nuovo aspirapolvere Roidmi F8 Pro ne è la prova lampante. La potenza passa da 115W a 135W mentre il numero di filtri aumenta a 5 unità. Anche la batteria ha subito un leggero upgrade ed il dispositivo offre fino a 60 minuti di utilizzo continuo: la batteria rimane di 2.500 mAh, ma il modello Pro risulta meno energivoro. Di seguito trovate un confronto tra le caratteristiche dei due modelli.

In termini di design, Roidmi F8 Pro non cambia quanto visto con il modello base, limitandosi a migliorare il tutto solo dal lato tecnico. Il peso di 1.5 kg dovrebbe consentire un agile spostamento mentre grazie al nuovo sistema di riduzione intelligente del rumore, questo viene ridotto del 10% (72 dB).

Come anticipato in apertura, il nuovo aspirapolvere è disponibile all'acquisto in Cina tramite Xiaomi YouPin, al prezzo di 1.599 yuan (circa 208€ al cambio).

