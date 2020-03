Xiaomi Roborock H6: potrebbe arrivare presto sul mercato

Se diamo un'occhiata alle aziende più attente sotto il profilo degli accessori, troviamo sicuramente Xiaomi. Con tutta la sua linea di prodotti dedicati a qualsiasi tipo di categoria, questo brand si è guadagnato la fiducia di tantissimi utenti. Non solo per quanto riguarda tutto il mondo che ruota attorno agli smartphone, ma anche per ciò che concerne la domotica. Motivo per cui, molto presto, verrà presentato un nuovo aspiratore portatile prodotto sotto il marchio Roborock.

Roborock H6 potrebbe arrivare il 1° Aprile

Non sappiamo se si tratti di un Pesce d'Aprile, ma il 1° del prossimo mese dovrebbe arrivare il nuovo aspirapolvere portatile di Xiaomi. Questo dovrebbe essere prodotto sotto il brand Roborock e potrebbe chiamarsi H6. Si tratterebbe, dunque, proprio della versione mostrata al CES 2020. Nonostante questo non siamo ancora sicuri del nome, ma lo scopriremo presto, nel momento in cui tale prodotto verrà lanciato in crowdfunding. Tale notizia, infatti, è trapelata su Weibo, dove sono stati mostrati anche alcuni nuovi poster.

Questo nuovo dispositivo dovrebbe proporre una potenza di aspirazione di 150W, garantendo una durata della batteria pari a 90 minuti. Secondo le ultime indiscrezioni, poi, potrebbe pesare solo 1,4 Kg. Vedremo, dunque, quali saranno le sue caratteristiche principali tra pochissimi giorni.

