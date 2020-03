Xiaomi celebra le enormi vendite della serie Redmi Note

Sin dai primi anni della sua esistenza, Xiaomi ha ben pensato di diversificare la scelta in ambito smartphone. Anche se la fama è arrivata con i primissimi top di gamma Mi, la serie Redmi Note ha sempre rappresentato un importante caposaldo. Specialmente con il terzo capitolo, che nel 2015 ha iniziato a far parlare di sé anche con gli utenti meno attenti al panorama cinese. Un successo che è proseguito con le generazioni successive, specialmente nel 2014 in India, dove ha presto conquistato l'apprezzamento del paese. Da qui è partita l'ascesa all'olimpo di smartphone più venduti, con record su record in barba a produttori presenti sul mercato da più tempo.

Ed è nel 2018 che, dopo tanti anni di attesa, Xiaomi giunge finalmente in Europa. Un debutto che finalmente viene incontro alla volontà di moltissime persone, desiderose di acquistare un telefono Xiaomi ma dubbiose nell'affidarsi ad un prodotto proveniente dall'Asia. Ed è proprio Redmi Note 5 ad essere uno dei primi telefoni, al quale segue un meno fortunato Redmi Note 6 Pro. Il successo riprende con Note 7, con diverse milioni di unità vendute nel giro di pochi mesi.

Lo stesso accade con Note 8 e 8 Pro, le cui vendite si sono rivelate altrettanto positive, se non addirittura migliori. A questo punto siamo curiosi di scoprire se questo trend proseguirà con i nuovi Note 9 Pro e Pro Max. Ma quello che è consolidato è che, ad oggi, la serie Redmi Note ha venduto tantissimo in tutto il mondo. Più di 110 milioni di modelli sono stati venduti nella storia del brand, adesso “separatosi” da Xiaomi per avere ancora più forza mediatica.

Se l'azienda è riuscita a raggiungere questi risultati è senz'altro grazie ad un elevato rapporto qualità/prezzo, spesso maggiore dei competitors. Anche rispetto alla stessa Xiaomi, le cui mire si stanno rivelando sempre più premium.

