Xiaomi e Realme ritengono gli smartphone beni essenziali in tempo di Coronavirus

L'evento di lancio dedicato ai nuovi modelli della serie Narzo 10 è stato annullato a causa dell'emergenza Coronavirus in India. In tutto il paese è partito il blocco nazionale di 21 giorni, con lo scopo di rallentare e bloccare la corsa del virus. In questo clima particolare, produttori come Xiaomi e Realme si sono vesti fermare le vendite (e le spedizioni) di smartphone sui portali di e-commerce in quanto non ritenuti beni essenziali ma le azienda si stanno battendo per cambiare le cose.

Restrizioni Coronavirus: per Xiaomi e Realme gli smartphone sono beni essenziali

I produttori di smartphone e di altri prodotti di elettronica, tramite l'Association of Information Technology (MAIT) e l'India Cellular & Electronics Association (ICEA) hanno inviato al governo indiano una serie di lettere per invitare i piani alti a rimuovere le limitazioni per questo tipo di dispositivi. Il tutto non vale solo per il trasporto di componenti all'interno del paese, ma anche per le esportazioni, con un duro colpo per le aziende. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come beni essenziali e gestiti all'interno di un quadro logistico controllato. All'appello si sono uniti anche Xiaomi e Realme, che rappresentano i principali produttori di smartphone del paese.

Manu Kumar di Xiaomi sostiene che gli smartphone siano un elemento essenziale nella vita degli individui, al pari dei generi alimentari. Per chi pensasse che questa sia un'esagerazione è bene ricordare che proprio i telefoni rappresentano un valido modo per appianare il distanziamento sociale. D'altro canto, Madhav Sheth di Realme ha seguito a ruota in collega, confermando anche dal suo punto di vista l'importanza degli smartphone come portale d'accesso per altri servizi.

Oltre alla vendita e alla distribuzione (che nasce da esigenze e richiesta da parte degli stessi utenti) i produttori chiedono anche la riapertura dei centri di assistenza, ovviamente nel rispetto della sicurezza. Le domande per riparazioni e supporto post-vendita sono aumentate in questi giorni ed è diventato necessario provvedere.

Che ne pensate delle riflessioni di Xiaomi e Realme sugli smartphone e la loro importanza come beni di prima necessità? Condividete oppure pensate che sia un pensiero eccessivo? Fatecelo sapere nei commenti e ricordate: si tratta di punti di vista e di una semplice discussione.

