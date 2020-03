Xiaomi Qin AI Assistant Pro: nuova versione, con memoria e SoC aggiornati

A novembre Xiaomi ha lanciato il suo nuovo feature phone, chiamato Xiaomi Qin AI Assistant Pro. Si tratta, dunque, di uno smartphone compatto, dotato di funzioni essenziali, venduto principalmente su YouPin. Visto il successo di quella versione, quindi, il brand cinese ha deciso di potenziarlo, modificando memoria e processore. Vediamo, dunque, quali sono le caratteristiche di questo dispositivo.

Qin Ai Assistant Pro ora monta un Unisoc SC9863A

Rispetto al modello prodotto lo scorso anno, questo dispositivo non presenta nulla di nuovo dal punto di vista estetico. Troviamo, infatti, lo stesso form factor, caratterizzandosi per la presenza di un display da 5,05 pollici di diagonale con risoluzione 1440 x 576 pixel. Dal punto di vista delle dimensioni, poi, tale feature phone pesa solo 105 grammi, proponendo uno spessore di 8,6 mm. Anche lato connettività, dunque, non troviamo grosse differenze, montando ancora un ingresso USB-C, una scocca in policarbonato ed una fotocamera posteriore da 5MP. Non è presente, però, il jack audio da3,5mm.

Su questo piccolo telefono abbiamo, ora, un SoC Unisoc SC9863A, coadiuvato da 64GB di memoria interna e ben 12 applicazioni preinstallate in più rispetto al modello dell'anno passato. A bordo, però, la batteria è rimasta invariata, attestandosi su 2.100 mAh. Come l'anno scorso, però, anche in questo caso troveremo Android 9 Pie, nella versione Android Go. Non mancherà, quindi, sempre il supporto alla traduzione in tempo reale di ben 62 lingue, di cui 36 con supporto vocale e 10 tramite immagini.

Xiaomi Qin AI Assistant Pro viene venduto su Xiaomi YouPin al prezzo di 799 yuan, circa 102 euro al cambio.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.