Xiaomi ti fa provare gratis la Yeelight Lightstrip Plus: ecco come fare

Da mesi Xiaomi ha avviato in Italia una simpatica iniziativa che permette di avvicinare la community e renderla più partecipe nel lancio di nuovi prodotti. Si chiama ProvaMi ed è un programma di testing dei dispositivi che vengono lanciati sul mercato nazionale. E questa volta l'oggetto da provare è la Yeelight Lightstrip Plus, una dei tanti prodotti lanciati in collaborazione con l'azienda specializzata in illuminazione.

Il programma ProvaMi di Xiaomi vi fa testare la Yeelight Lightstrip Plus

In precedenza era stato possibile provare prodotti come la Xiaomi Mi LED TV 4S ed il Redmi Note 8T. Questa volta il protagonista è la Yeelight Lightstrip Plus, un accessorio con cui poter illuminare in maniera “stilosa” la propria casa. Se non la conosceste, l'abbiamo recensita in precedenza: è una striscia LED RGB dotata di controller ed app dedicata per cambiarne i colori e dimmerarne l'intensità. Come tutti i prodotti smart che si rispettino, anche la striscia LED di Xiaomi è dotata di controlli vocali, sfruttabili tramite gli assistanti Google ed Amazon.

I requisiti da seguire per prendere parte al programma ProvaMi di Xiaomi sono sempre i soliti. È necessario compilare il form apposito, nel periodo temporale che va da oggi fino al 21 marzo. Il giorno successivo, il 22 marzo, verranno indicati gli utenti selezionati attraverso il thread dedicato nel forum italiano di Xiaomi.

